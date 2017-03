Acreano pagou mais de R$ 700 milhões de impostos em três meses

Da redação ac24horas - 31/03/2017 16:16:53

Dados do Impostômetro, painel que registra o valor equivalente ao total de tributos pagos pela sociedade brasileira, registrou nesta sexta-feira (31), que os acreanos já pagaram mais R$ 793 milhões de impostos nesses primeiros três meses de 2017. Nessa mesma época, em 2016, os acreanos tinham pago um pouco menos, R$ 715 milhões.

O objetivo da ferramenta, que pertence à Associação Comercial de São Paulo (ACSP), possui os números em tempo real no site https://impostometro.com.br/#arrecadacaoCategoria, e visa conscientizar o cidadão sobre a alta carga tributária e incentivá-lo a cobrar os governos por serviços públicos de qualidade.

De acordo com os dados, a arrecadação dos acreanos representa apenas 0.16% do total da arrecadação no Brasil. Rio Branco, por exemplo, nesse trimestre, R$ 34 milhões.

Por produção e circulação, o ICMS foi o mais pago, seguido de IOF, IPI e ISS. Na categoria renda e propriedade, o Importo de Renda é o mais elevado, seguido do IPVA e IPTU.

No ano passado, o Impostômetro ultrapassou a marca de R$ 2 trilhões no Brasil – esse valor foi registrado no dia 29/12.