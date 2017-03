Pai de rapaz desaparecido grava vídeo emocionante para o filho e diz que acredita em retorno

Da redação ac24horas - 30/03/2017 19:26:04

O empresário Athos Borges, pai do estudante de Psicologia da Uninorte, Bruno Borges, que está desparecido desde o começo desta semana, gravou um vídeo emocionante falando sobre o sumiço do filho e explicou as imagens de objetos, quadros e livros no quarto de Bruno, exploradas nas redes sociais.

Segundo o empresário, Bruno escreveu 15 livros para serem decifrados e publicados. Tudo é fruto de pesquisas após a leitura de mil livros.

O pai de Bruno promete publicar toda a obra e acredita que o filho retornará para assiná-la.

“Ele vai voltar, aparecer no momento exato pra assinar toda essa obra dele. Eu sei que você está bem. Eu e sua mãe pedimos desculpa por não ter acreditado em você nessa sua empreitada. Mas agora saiba que acreditamos em tudo. A gente vai fazer a coisa como você queria, vai trazer você de volta pra você assinar a sua obra. Só não demora muito, porque está doendo. Eu espero que você esteja bem e a primeira pessoa que você procure seja eu vou te buscar aonde você estiver. Um beijo”, diz ele no final do vídeo emocionado.