Novos atendentes do SAMU realizam treinamento de atendimento na sede do Coren, em Rio Branco

Da redação ac24horas - 30/03/2017 10:55:46

Uma parceria entre o Conselho Regional de Enfermagem (Coren/AC) e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) resultou em um treinamento para cerca de 20 profissionais socorristas. O curso foi intensivo e realizado na sede do Corem, com instrutores especializados na área.

Com 20 horas de duração e realizado entre os dias 29 e 30 de março, o treinamento foi destinado aos novos técnicos em enfermagem, enfermeiros e motoristas de ambulância do Samu. Dentre os capacitados estão alguns servidores do interior do Estado e que ainda não haviam recebido a capacitação.

O treinamento prático e teórico teve como instrutores os enfermeiros Rosicley, Areski, Necila, George Patrício e os instrutores Bombeiros Militar Cunha e Cardoso.

Conforme revelou o enfermeiro e ex-presidente do Sintesac, João Batista Ferreira dos Santos, o curso busca preparar os socorristas para atuarem prontamente no atendimento das chamadas e atendimentos do Samu.