JV critica fim das leis dos EUA contra as mudanças climáticas

Da redação ac24horas - 30/03/2017 08:45:27

O senador Jorge Viana condenou as intervenções do presidente do Estdados Unidos, Donald Trump, nas polítcas ambientais implantadas pelo antecessor, Barak Obama. “Eram medidas importantes para atenuar as mudanças climáticas. Os Estados Unidos estavam comprometidos em reduzir a emissão de combustíveis fósseis”, explicou JV, que anunciou usar a condição de presidente da Comissão Mista Sobre Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, “e militante da causa ambiental” para exigir do governo brasileiro posicionamento crítico em relação à revogação de várias leis voltadas à mitigação das mudanças climáticas.

“Na próxima semana, vou chamar audiência pública da Comissão sobre Mudanças Climáticas, aqui no Parlamento, para ouvir especialistas e avaliar o impacto que a decisão do governo Trump vai provocar nos debates para a COP 23, que ocorre em Bonn, na Alemanha, em novembro”, informou o senador. “É hora de o governo brasileiro se posicionar firmemente, condenando a decisão unilateral dos Estados Unidos. O Itamaraty não pode se calar diante do retrocesso que Trump quer impor ao mundo”.