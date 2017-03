Índios continuam acampados em protesto no Dsai de Rio Branco

Da redação ac24horas - 30/03/2017 16:28:04

Índios de várias tribos do Acre e Sul do Amazonas seguem acampados desde o começo da semana na sede do Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena (Dsai) do Alto Purus, localizada na Rua Rio de Janeiro, em Rio Branco, para protestar contra a precariedade no atendimento da unidade. Eles querem a saída do chefe do Dsai, Sergio Oliveira.

O Dsai funciona como uma secretária de saúde dedicada exclusivamente ao povos indígenas.

Os índios dizem que “tudo continua parado” desde que Oliveira, que é indicação política do deputado Flaviano Melo, assumiu o cargo. Ele não foi encontrado para comentar a situação.