Orçado em R$ 300 milhões, SGA inicia processo de construção da “Cidade Administrativa” no Acre

Da redação ac24horas - 30/03/2017 10:32:10

O Governo do Estado do Acre, por intermédio da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa divulgou o aviso de licitação chamamento público N° 003/2017 onde busca um local para a primeira fase das obras para a construção da nova sede administrativa do Executivo.

Conforme se verifica na publicação do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), a licitação aberta se destina a “Prospecção de mercado para locação sob encomenda de imóvel em área urbana para construção e instalação da primeira fase do Centro Administrativo do Estado do Acre”.

A retirada do edital poderá ser feita entre os dias 30/03 e 28/04/2017 no site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Compras e Licitações, localizada na Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário, das 7h às 17h.

A obra é estimada em R$ 300 milhões e será custeada por uma empresa privada – Grupo Venâncio, cabendo ao Estado pagar um aluguel estimado em cerca de 2,5 milhões ao mês e por um período mínimo de 20 anos de uso, com um gasto total previsto da ordem de R$ 600 milhões ao final do contrato. Para realizar o contrato, o governo entregou em penhora dezenas de imóveis urbanos e rurais.

A obra é prevista para ficar pronta em cerca de 18 meses. Todas as plantas e licenças já se encontram devidamente aprovadas na prefeitura, isso antes mesmo da Assembléia Legislativa aprovar a ceção dos imóveis em garantia.