Em homenagem às mulheres, Verônica Padrão realiza show com Lysias Eino, no Restaurante Afa

Da redação ac24horas - 30/03/2017 13:51:51

A cantora pernambucana radicada em Rio Branco Verônica Padrão e o compositor Lysias Enio, apresentam o show “Mulheres Fora do Padrão”, no dia 30 de março, a partir das 20h, no Restaurante Afa Bistrô. O título, o roteiro e as canções são de autoria do próprio Lysias Enio, em parceria com compositores nacionais. Entre as composições há as realizadas em parceria com o irmão João Donato, o acreano que se tornou um dos ícones da música brasileira,

O show será uma homenagem às mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Uma data especial celebrando a luta da resistência feminina proletária, da mulher das classes oprimidas e explorada em todo o mundo. A produção é por conta de Verônica Padrão, Larissa Pontes e Marly Rodrigues.

O roteiro fala das diferenças entre homem e mulher, preconceito de raça e religião, preferências políticas, além de retratar fatos históricos como o incêndio na fábrica da Triagle Shirtwaist, em Nova York, no dia 25 de março de 1911, desastre que deixou mais de uma centena de mortes.

Informações técnicas

Limite de lotação: 80 pessoas

Valor: R$ 50,00

Iluminação: Luís Rabicó