Dupla é presa com 14 kg de cocaína na BR-364 por Agentes da Delegacia de Repreensão ao Entorpecente

Da redação ac24horas - 30/03/2017 11:09:06

Osmildo Linhares Gomes (57) e Agnaldo Carlos da Silva Junior (34) foram presos por agentes da

Delegacia de Repreensão ao Entorpecente (DRE), BR-364, em Sena Madureira, com 14 quilos de cocaína pura e R$ 732, dinheiro provavelmente fruto do tráfico.

A dupla, segundo o delegado Fabrizzio Sobreira, havia saído de Cruzeiro do Sul com destino a Rio Branco em um veículo particular.

Os dois foram apresentados à imprensa na manhã de hoje na Delegacia de Investigações Criminais, em Rio Branco.