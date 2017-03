Deputado Jenilson Leite pede contratação de técnicos e apoio para setor produtivo do Jordão

30/03/2017

O deputado Jenilson leite reuniu-se na tarde de quarta -feira, dia 29, na SEAPROF, com secretario da pasta Taumaturgo Net,o para pedir apoio para ribeirinhos e populações indígenas que moram na zona rural do município de Jordão. Na conversa, foi anunciado investimento e fomentação para as cadeias produtivas do município. o parlamentar defende que haja mais investimentos para que a vida seja melhor ao homem do campo e que ele tenha condições para produzir e sustentar sua família.

Durante a conversa, o secretário Thaumaturgo Neto anunciou que será destinado este ano o valor de 662 mil reais, focado nas cadeias de horticultura, mel, piscicultura , no PAA e no apoio a produção indígena.

Segundo o secretário, esses investimentos poderão começar ser feitos no mês de abril. Após a afirmação o deputado pediu que se contrate de imediato técnicos para a estruturação do escritório local e assim fazer o adequado apoio ao produtor.

O deputado disse ainda que é preciso integrar os povos indígenas no processo de produção e por meio do PAA comercializar o excedente dessa produção. O secretário anunciou que será entregue aos produtores uma trilhadeira motorizada que serve para debulhar o milho e outros implementos agrícolas.