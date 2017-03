Diniz compra caixa de som com rodinhas e cria “gabinete de rua”

Da redação ac24horas - 30/03/2017 08:43:40

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB)comprou uma caixa de som com alça e rodinhas e criou o “gabinete de rua”, cuja “inauguração” será nesta quinta-feira, 30, no Terminal Urbano. Na semana passada, ele percorreu as ruas de Cruzeiro do Sul caminhando ao lado de um carro de som e pelo microfone fez duras críticas às reformas propostas pelo governo de Michel Temer.