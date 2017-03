Câmara de Rio Branco homenageia mulheres na sessão desta quinta

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 30/03/2017 10:29:03

A Câmara de Vereadores de Rio Branco homenageia na manhã desta quinta-feira, 30, várias mulheres de destaque em diferentes setores da sociedade acreana.

Entre as homenageadas no Prêmio Mulher Destaque estão a vice-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri; a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Denise Bonfim; a defensora pública Roberta Caminha; e dona Guajarina, moradora no bairro 06 de Agosto, conhecida por sua atuação no movimento social.

“Eu me sinto mais honrada porque estou na Casa onde minha mãe trabalhou a vida inteira como tesoureira, e minha irmã ainda trabalha aqui”, lembrou a desembargadora Denise Bonfim.

A sessão é alusiva ao Dia Internacional da Mulher comemorado no dia 08 de março.