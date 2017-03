Briga de Renan com Planalto pode beneficiar o Acre

Da redação ac24horas - 30/03/2017 08:49:39

Depois de peitar o Palácio do Planalto, o senador Renan Calheiros começou a receber afagos do governo Michel Temer. Um desses afagos beneficia o Estado do Acre: o relator do projeto de recuperação dos estados, Pedro Paulo, do PMDB do Rio de Janeiro, chegou a adicionar um artigo no texto para autorizar a negociação de quatro estados, entre eles o Acre. Os demais contemplados –que também não estavam na lista inicial – são Piauí, Rondônia e Alagoas.

De acordo com o que foi explicado por Pedro Paulo, os estados que federalizaram estatais na década de 1990 para depois serem privatizadas tinham um acordo com a União de que receberiam benefícios vindos da privatização. O problema é que algumas estatais não foram privatizadas. O artigo adicionado vai permitir justamente que estados possam ter acesso aos benefícios a partir de agora.