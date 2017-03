Acre é o Estado com maior número de mortes por causa mal definida, diz pesquisa da UFMG

Da redação ac24horas - 30/03/2017 07:41:02

O Acre é o Estado com maior número de mortes por causa mal definida no Brasil, mostra um estudo dos médicos Carolina Cândida da Cunha, Renato Teixeira e Elisabeth França, da universidade Federal de Minas Gerais. Entre os Estados, o percentual de CMD (causa mal definida) variou de 1,5% no Distrito Federal a 19,9% no Acre.

Utilizando a sigla CMD, os pesquisadores avaliaram o registro de óbitos em todo o Brasil ao longo do ano de 2010 e, depois de anos fazendo acompanhamentos, divulgaram o artigo “Avaliação da investigação de óbitos por causas mal definidas no Brasil em 2010” nesta última semana de março na plataforma científica Scielo.

Os pesquisadores buscaram fazer estudo de análise do padrão espacial dos óbitos por CMD no Brasil e sua relação com o registro de óbitos,e ao comparar os períodos de 1980-1991 e 2000-2010, concluíram que houve melhora nos dados de mortalidade do Brasil, com redução de 53% dos óbitos por CMD no total do país. “Já nas regiões Norte e Nordeste, a proporção de causas mal definidas declinou de 72% no ano de 1991 para aproximadamente 25% em 2010. Essa redução foi fruto de diversas iniciativas do Ministério, cujos esforços concentraram-se nas UF dessas regiões. Porém, mais investimentos são necessários em estados como Amazonas e Acre, na região Norte, e Bahia, na região Nordeste, pois ainda apresentaram, em 2010, percentuais de óbitos por CMD acima de 15% antes das investigações e acima de 10% após a realização das mesmas, dados sugestivos de problemas no acesso aos serviços de saúde”, dizem eles no artigo.

No ano-base do estudo, foram registrados 11,8% de óbitos ocorridos nas unidades de saúde e 83,7% no domicílio e 4,5% em vias públicas. O número que intriga se refere-se ao atestante do falecimento: 78% deles não foram identificados profissionalmente –não são legistas nem clínicos.