Governo do Acre quer parceria com o Dnit para manutenção de trecho da BR-364 que passa por Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 29/03/2017 07:21:49

O governador Sebastião Viana se reuniu nesta terça-feira, 28, com a direção do Dnit em Brasília para propor uma parceria entre o órgão e o governo do Estado para serviços de manutenção do trecho urbano da BR-364 em Rio Branco. O trecho vai da Cidade do Povo até a rotatória do aeroporto

Em sua página no Facebook, Viana afirmou que “o objetivo é dar mais rapidez na recuperação desse trecho que tem um fluxo de veículos crescente, sendo hoje uma das principais vias da capital, mas que apresenta trechos precários. Atualmente, apenas o Dnit está autorizado a realizar a manutenção da rodovia”.

Ontem, o líder do PT na Câmara Municipal de Rio Branco, Gabriel Forneck, informou que enviará ao Dnit um documento com a assinatura de todos os vereadores pedindo a recuperação imediata da Estrada do Aeroporto.