Rio Branco no 5º lugar do ranking de morte de crianças no trânsito

Da redação ac24horas - 29/03/2017 07:25:59

Rio Branco ocupa a quinta colocação no ranking de mortes no trânsito de menores de 14 anos quando se compara todas as capitais brasileiras. O estudo da ong Criança Segura lançado nesta terça-feira, 28, diz que na capital acreana ocorrem 4,92 mortes de crianças no trâsito. A população na faixa etária pesquisada é de 101.719 pessoas em Rio Branco.

.Em parceria com a iniciativa privada, a ong irá desenvolver ações de prevenção de acidentes em cidades com altos índices de mortes de crianças no trânsito, o que, pelos números, inclui Rio Branco. No Brasil, aproximadamente quatro crianças morrem todos os dias vítimas de acidentes de trânsito. Esse número certamente seria menor se algumas medidas de prevenção fossem adotadas, como a redução do limite máximo de velocidade nas vias e o aumento da fiscalização do uso da cadeirinha.

Veja a situação em todas as capitais: