Prefeito Marcus Alexandre Viana reúne trabalhadores da EMURB para agradecimento por salários em dia

Da redação ac24horas - 29/03/2017 12:17:21

O prefeito Marcus Alexandre esteve na manhã desta quarta-feira, 29, na usina de asfalto da EMURB, no Distrito Industrial, onde tomou café da manhã com os trabalhadores e colaboradores e agradeceu pelo empenho deles no trabalho diário de recuperação da malha viária de Rio Branco.

Ele exaltou todo o esforço dos trabalhadores da EMURB, que atuam durante o dia ou à noite e, inclusive, aos sábados e feriados, enfrentando o inverno mais rigoroso dos últimos anos. Diariamente, oito equipes atuam simultaneamente na operação de tapa-buracos. “É graças ao esforço dessa equipe que conseguimos seguir em frente com a recuperação da malha viária de Rio Branco. Por isso faço questão de agradecer a essa turma, pessoalmente”, reconheceu o prefeito.

Somente na manutenção asfáltica são 150 homens trabalhando. Além das equipes que atuam na recuperação das vias públicas, outras três estão concentradas em obras de drenagem, terraplenagem e construção de meio-fio.

O grupo enfrenta em 2017 o inverno mais rigoroso dos últimos 46 anos e, mesmo assim, mantém o ritmo de trabalho acelerado. Segundo dados da Defesa Civil de Rio Branco, já choveu 70% do previsto para o ano todo apenas nos primeiros 80 dias de 2017 – foram 1.347 milímetros de chuva no período, enquanto que o esperado para o ano inteiro era pouco mais 1.900mm. Desde o início do ano, cerca de 6 mil toneladas de asfalto, já foram utilizadas em mais de 200 ruas da capital. São mais de 700 caçambas de asfalto utilizadas na manutenção viária nos últimos dois meses e meio.

O agradecimento do prefeito também foi estendido aos caçambeiros que atuam junto com as equipes da EMURB, levando os insumos, como o asfalto, para os trechos em obras.

Os caçambeiros, que são do Sindicato dos Condutores de Caminhões e Máquinas Pesadas, também aproveitaram a presença do prefeito Marcus Alexandre para agradecer pelo reconhecimento dado à categoria, que trabalha com pagamento em dia. O presidente do Sindicato, Júlio Farias, destacou a importância da boa relação e o respeito que o prefeito mantém com a categoria. “A gente sabe que trabalha e recebe logo pelo serviço. Isso dá muita tranquilidade para nós trabalhadores. Agradecemos ao prefeito e à direção da EMURB o tratamento que recebemos como parceiros da prefeitura”, explicou.