Polícia identifica corpo decapitado em igarapé de Rio Branco

Da redação ac24horas - 29/03/2017 08:06:16

A Polícia Civil, através do Instituto de Identificação, identificou na tarde desta terça-feira, 28, o corpo que foi encontrado decapitado na segunda-feira, 27, no Igarapé Redenção, localizado na Estrada do Quixadá, em Rio Branco.

O trabalho realizado pelos papiloscopistas identificou que a vítima é Luiz Augusto de Lima Assunção, de 25 anos, que morava no Loteamento Novo Horizonte. O cadáver foi identificado através da coleta de digitais e comparado com banco de dados da Polícia Civil.

“Nós identificamos o cadáver através de coleta de dados patiloscópicos onde foi usado método de busca em banco de dados da própria polícia. Esse trabalho é totalmente seguro e com cem por cento de acerto pois as digitais são únicas e com suas peculiaridades que somente por meio desse trabalho papilocópico que é realizado de forma minuciosa é possível obter a positividade plena”, ponderou o diretor do Instituto de Identificação, Sandro Rodrigues.

A polícia informou que foi acionada por moradores da redondeza que avistaram o cadáver boiando nas águas do igarapé. Os peritos do Instituto Médico Legal realizaram os procedimentos de retirada do corpo que foi levado para exames. O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).