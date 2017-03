Ney Amorim vem comendo pelas beiradas

Luis Carlos Moreira Jorge - 29/03/2017 06:47:36

O deputado Ney Amorim (PT) está usando a estratégia correta na viabilização da sua candidatura ao Senado. Não toma a iniciativa de dizer que é candidato. O lançamento do seu nome vem sendo feito por vereadores, deputados do seu partido, dirigentes de siglas que integram a Frente Popular do Acre, num movimento de dentro para fora, exatamente como deve ser. Na área majoritária ninguém é candidato de si, mas do conjunto de forças aliadas. Ney (foto) tem sido mais habilidoso ainda ao costurar apoios fora dos muros do PT e FPA. Conheço muitos políticos de oposição que já garantiram a ele trabalhar o segundo voto do Senado.

Para chamar de “minha”

Chega a notícia que foi enviado para a Câmara Municipal de Rio Branco, projeto do prefeito Marcus Alexandre, criando a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Os interessados em comandar a futura secretaria tirem o cavalo da chuva, porque a indicação caberá ao deputado federal Alan Rick (PRB). Alan transita livremente pelos gabinetes do governador e do prefeito.

Imitando a Jéssica Ssales

O deputado Jonas Lima (PT) imitou ontem na tribuna da Aleac, falseando a voz em gritos estridentes “o PT acabou o Brasil, o PT acabou o Brasil”, a deputada Jéssica Sales (PMDB), que segundo ele, bradou contra a Dilma nos comícios em Mâncio Lima, e hoje se esconde debaixo do tapete. Cadê os gritos, Jéssica? Ironizou e perguntou.

Protesto pertinente

Preocupante este alerta do deputado federal Léo de Brito (PT) de que o governo Temer defende um projeto que pode tornar o ensino nas universidades e institutos federais pagos. Não será este tipo de cobrança que vai melhorar as finanças do Brasil. Está certo, ao protestar.

Não é bem assim, Eber!

O deputado Eber Machado (PSDC) protestou ontem pela não chegada das emendas parlamentares no valor de 70 milhões, a serem destinadas à Segurança. Não são da oposição, mas fruto da união de deputados e senadores da oposição e da FPA. E emendas têm trâmites, não adianta ir com comitiva de deputados estaduais à Brasília, que não influenciará em nada.

Sugestão proveitosa

Mas, foi proveitosa a sua defesa de que, nas provas dos concursos públicos a serem realizados no estado, se inclua noções sobre a História e Geografia do Acre, que era exigido e foi abolido nos últimos testes seletivos.

Não é ilegal, mas foi necessária?

O vereador Railson Correia (PTN) ficou bravo ao ter sua viagem com outros vereadores ao Rio Grande do Norte questionada na imprensa. De fato não é nada ilegal. Só que tem a obrigação de explicar em que o “curso” irá beneficiar a ação dos vereadores no apoio à população.

Máxima da política

Vereador Railson Correia (PTN): quem está em cargos públicos, deve explicações públicas.

Uma boa pergunta

O governo estadual pagava 300 funcionários terceirizados. Sinal de dinheiro em caixa. Teve de demitir por recomendação do MP. Mas, por qual razão, não contratou os 300 concursados aprovados para cargos na Secretaria de Saúde? Uma boa pergunta do deputado Nelson Sales (PV). Isso coloca em dúvida se os que forem aprovados nos próximos concursos serão contratados pelo governo.

Ou tem pulso ou vira Zé Banana

Bate a notícia de que o vice-prefeito de Plácido de Castro, Zé Maria, articula um grupo de pressão contra o prefeito Gedeon Barros (PSDB), para lhe enfraquecer politicamente e criar clima a uma cassação. Mas cabe uma pergunta: o Zé Maria é secretário de Saúde. Por qual razão o prefeito não o demite? Na gestão ou se tem pulso firme ou se acaba. Se o prefeito Gedeon aceita pressão de secretário e não demite, convenhamos: é um Zé Banana.

Fica a dúvida

Ou o secretário de Saúde, Zé Maria, tem o prefeito Gedeon na mão , por algum motivo?

Nos devidos lugares

O presidente do DEPASA, Edvaldo Magalhães, explicou a oscilação nos preços de marmitex servido ao pessoal de campo, que custava 7 reais e passou para 15. É que, enquanto processava nova licitação o DEPASA aderiu às Atas de Registro do TCE e depois da Polícia Civil, com preços maiores. Explica que a licitação está em curso e o marmitex a ser servido ao DEPASA ficará em pouco mais de 7 reais a unidade. Coerente, a sua explicação técnica.

Nenhuma dúvida

Não tenho nenhuma dúvida sobre a seriedade do presidente do DEPASA, Edvaldo Magalhães.

Qual é o problema?

O governador Tião Viana é useiro e vezeiro em processar adversários políticos, quando acha que as críticas foram em excesso. Por qual razão o senador Gladson Cameli (PP) tem que ser achincalhado e ficar calado? A justiça existe para se buscar os direitos, assim é na democracia. i

Como votará, a “cumpanherada”?

A bancada estadual do PT é toda contra a Reforma da Previdência. Um direito que lhes assiste. Como os governos estaduais foram sacados da reforma geral, terão que moldar os seus sistemas previdenciários. Imito o jargão do Sibá Machado: como votará, a “cumpanherada”?

Prestação de contas

A deputada Juliana Correia (PRB) promete sair em peregrinação nos municípios, prestando contas do seu mandato. É autora de dois bons projetos: inclusão da linguagem de libras para cobertura das sessões da Casa e a se ensinar noções da Lei Maria da Penha, nas escolas.

Situação desconfortável

Os vereadores de Rio Branco em breve podem estar numa situação desconfortável. E que julgarão a cassação do vereador Juruna (PSL), com ele preso, se não conseguir novo Habeas-Corpus. O prazo estipulado para a matéria chegar para a votação no plenário é de 90 dias.

Dado para a reflexão

Para dar segurança a 90 mil pessoas nos bairros da Baixada, a Polícia Militar destina 60 policiais militares e duas viaturas. O Gabinete Militar do Governo tem 94 PMs ao dispor. O Batalhão de Trânsito tem 150 policiais para multar. Foram dados apresentados ontem pelo deputado Ghelen Diniz (PP), na Aleac, que merece uma reflexão e uma explicação do comando da Polícia Militar sobre a distorção. De cara dá para se notar um dos motivos pelos quais os bairros da Baixada estão entre os mais violentos da cidade, com execuções quase diárias. Deixemos a política partidária de lado, é muita inversão de valores. São números frios e contra os quais cabe discussão urgente. Com a palavra, o comando geral da Polícia Militar do Acre.

Muito forte

Dados preliminares de uma pesquisa em curso nos municípios mostram a candidatura do senador Gladson Cameli (PP) ao governo, muito solidificada. É cedo para avaliações. Mas uma pode ser feita: nos últimos 20 anos é a candidatura da oposição mais densa ao governo.

Novas mudanças

Pode ser anunciada em muito breve a troca de comando de um partido nanico, no Acre.

Muito superior

A atual legislatura da Câmara Municipal de Rio Branco, neste início dos trabalhos se mostrou mais ativa e produtiva do que a passada. Bons debates são travados. Acabou a letargia.

Interessa só a ela

A deputada Leila Galvão (PT) ocupar a tribuna e fazer relatos minuciosos sobre as conversas que teve na área rural com o Chico, Maria, Pedro, Pedrina e etc, dizem respeito a ela e não interessam à coletividade. Sem falar que, ocupar todos os tempos das sessões torra a paciência.

Cada vez mais patente

Parece cada dia mais patente entre as lideranças do PT que, a doce, bela e recatada vice-governadora Nazaré Araújo comporá como vice a provável chapa para o governo, a ser encabeçada pelo prefeito Marcus Alexandre. É o que se ouve dos dirigentes do PT.

Olha ao redor, Pastor!

O deputado Jonas Lima (PT) anda furioso na tribuna da Aleac. Ser dominado pela ira se perde a noção da razão, Pastor! Antes de fazer um duro discurso contra a “terceirização”, deveria olhar para o lado e ver quem ninguém terceiriza mais serviços do que o governo estadual, que é do PT. As cooperativas que integrou e tanto defendeu, por acaso não eram serviços terceirizados? E se avivar a memória vai ver que ninguém mais que a Dilma defendeu a terceirização, não aprovou porque não tinha base no Congresso. E lembrar que o PMDB era sócio do PT no governo Lula e no governo Dilma. Lembra? Não cabe, pois, maldizer o PMDB e santificar o PT. Ambos são irmãos siameses na desgraceira que tomou conta do Brasil, e em cuja parceria o chefe era o PT. Ou não era assim? Ou estou enganado?