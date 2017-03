Mulheres idosas esperam até um ano para conseguirem consulta no Cecon

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 29/03/2017 12:56:45

Dona Áurea Berauda, de 63 anos, foi ao Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon) nesta quarta-feira, 29, e não foi atendida. É a terceira vez em menos de dois meses que ela tenta agendar uma simples consulta na unidade e não consegue. E esse é apenas um entre dezenas de casos de pessoas, entre elas idosas, que procuram o Cecon e voltam para casa sem receber atendimento. Um flagrante descaso ao direito da pessoa idosa.

“Eu vim aqui em fevereiro e disseram que só depois do dia 24 iam agendar. Aí eu vim no começo de março, numa segunda-feira​ e não agendaram minha consulta. Aí eu vim hoje e do mesmo jeito. A gente deixa tudo que tem de fazer em casa em prol da saúde da gente, mas não consegue. Onde é que tá o atendimento ao idoso que dizem que tá de primeiro mundo. Onde que isso é de primeiro mundo?”, questiona dona Áurea, que mora no bairro Preventório, em Rio Branco.

A revolta é maior ainda porque a maioria deixa seus compromissos pessoais diários para tentar um agendamento. E há quem sai do interior do Acre e volta sem conseguir atendimento.

Neide Cardoso de Almeida, por exemplo, reside em Porto Acre. Ela conta que saiu de casa às 4h da manhã desta quarta-feira para tentar uma consulta, mas quando chegou ao Cecon, para sua surpresa, foi informada que não ia ser atendida “por causa da queda do sistema”.

Não é a primeira vez que ela sai de sua cidade em busca de atendimento. “Em abril vai fazer um ano que tento marcar uma consulta.”

“Aqui a gente faz tratamento de seis em seis meses, eu pelo menos já vai fazer um ano que meu exame já venceu e eu tentando marcar uma consulta aqui, um retorno e não consigo. Por telefone não marca, eu moro num município. Fica a aquele tumulto de mulheres, de idoso misturado com gente mais jovem. A gente gasta dinheiro pra vir, gasta tempo, deixa o trabalho, coloca alguém pra trabalhar no seu lugar… Eles poderiam agendar pra não ficar todo dia esse tumulto de pessoas”, reclama Neide Cardoso.

Depois da denúncia feita ao ac24horas, um grupo de mulheres foi ao Ministério Público Estadual para denunciar a demora no atendimento na unidade.

O que diz a gerência do Cecon

Em nota, após questionada pela reportagem do ac24horas, a gerência do Centro de Controle Oncológico do Acre informou que “diariamente sobram vagas para consulta na unidade”. “Quando não há o comparecimento da paciente que está agendada, é feita a substituição. A unidade também realiza atendimentos extras, em casos de extrema necessidade.”

A unidade acrescentou ainda que não há falta de profissionais e que “o quadro de profissionais é suficiente para atender à demanda da unidade”.

“Quanto à ordem do atendimento, idosas têm prioridade assegurada. A unidade reitera que o primeiro atendimento é feito por meio de agendamento prévio nas unidades de saúde. Já o retorno da consulta está sendo agendado no Cecon.

As pacientes que apresentam alteração no exame de mamografia já saem com consulta agendada, sem necessidade de retorno às unidades de saúde para reagendamento”, completa a nota assinada pela gerente do Cecon, Priscila Murad.

