Mâncio e Bujari são beneficiados com emendas de Flaviano Melo

Da redação ac24horas - 29/03/2017 08:01:20

Os municípios de Mâncio Lima e Bujari já contam em caixa com um total de R$ 668.804,00 provenientes de emendas de Flaviano Melo(PMDB),recursos que serão investidos em aquisição de patrulha mecanizada. Máncio lima recebeu o pagamento de R$ 390 mil enquanto que Bujari já conta com R$ 278.804,00. Cada prefeitura deverá adquirir 2 máquinas agrícolas.

A patrulha é destinada à prestação de serviços em propriedades rurais, visando a diversificação dos sistemas produtivos.Com as patrulhas, garante Flaviano, fica garantida maior produção e o inevitável barateamento do produto.Com isto, eleva-se a renda e fica assegurada a consequente melhoria das condições de vida da população.

As máquinas e tratores auxiliam no preparo, manejo e recuperação do solo. O deputado enfatizou ainda que as patrulhas mecanizadas estimulam o desenvolvimento rural sustentável e possibilitam dignidade e melhores condições de trabalho para o homem do campo. “Investir em patrulha mecanizada é investir no bem estar da comunidade ”, concluiu Flaviano.