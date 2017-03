Deputado Major Rocha afirma: Se Policia Militar parar, estarei junto outra vez para defender a categoria

Da redação ac24horas - 29/03/2017 12:28:23

O Major deputado federal Major Rocha (PSDB) acusou o site Congresso em Foro de prestar um desserviço à nação quando divulga estar um parlamentar respondendo a inquérito sem averiguar os motivos. Para o parlamentar, ao juntar casos comuns com outros relacionados à corrupção, joga todos na vala comum da improbidade.

O nome do deputado foi apontado entre mais de uma centena de parlamentares com inquéritos ou processos no Supremo Tribunal Federal (STF), sem entrar no mérito do caso.

“Veja o meu caso: o processo é relativo ao movimento da Polícia Militar do Estado do Acre [PMAC], de 2011. Nesta época eu era deputado estadual e houve um movimento por melhores salários e condições de trabalho e eu participei, apoiando a classe. De tudo isso, houve a denúncia de 14 pessoas, das quais 13 já foram inocentadas”, informou.

Rocha destacou ter sido o papel dele atuar como mediador, mas estranhamente o comandante geral da época o denunciou, mesmo sendo deputado. O caso foi parar no Tribunal de Justiça do Estado (TJAC), que não finalizou o caso, e deste foi encaminhado para o STF quando da eleição dele para o Congresso Nacional.

“Ainda que o caso estivesse em investigação, o Congresso aprovou uma lei de anistia a todos os militares envolvidos em movimentos daquela época, entre os quais eu me incluo. Ou seja, resta apenas a finalização do processo”, informou.

Indignado, o deputado disse não admitir o envolvimento de seu nome com o de políticos envolvidos em ações por improbidade e desvio de recursos, como tem feito irresponsavelmente o site Congresso em Foco e ressaltou: “Se PM parar, estarei junto outra vez para defender a minha categoria, sem nenhum constrangimento”.