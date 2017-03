Juiz decreta prisão de José Carlos Juruna e vereador passa a ser procurado pela Policia

Da redação ac24horas - 29/03/2017 08:56:50

O juiz de direito Robson Ribeiro Aleixo, da 1ª Vara Criminal, da Comarca de Rio Branco, decretou nesta quarta-feira, 29, a prisão do vereador José Carlos Juruna (PSL). A partir de agora, a Policia Civil passa a procurar o parlamentar que foi condenado a 9 anos, em regime inicialmente fechado pelos crimes de peculato, tráfico de influência, corrupção ativa, falsificação de documento público e falsidade ideológica.

O vereador chegou a ser preso provisoriamente mês passado e teve liminar favorável pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) dois dias após a prisão.

Na semana passada, a Câmara Criminal decidiu durante sessão negar os Embargos de Declaração, formulado em favor do vereador. Com o indeferimento do pedido, por unanimidade, foi determinado de imediato o início da execução provisória da pena imposta ao condenado, bem como expedição do mandado de prisão, ficando ao cargo do juiz da Vara as providências necessárias.

O ac24horas entrou em contato com o advogado de Juruna, Valdir Perazzo, que informou não saber de nada até o momento, mas que seu cliente só poderia ser preso após publicação de acórdão. Perguntado se Juruna iria hoje cumprir expediente da Câmara, Perazzo não quis entrar em detalhes.

No mesmo processo, o magistrado do caso expediu prisão também para Maria do Socorro da Silva Albuquerque. Ela, de acordo com a justiça, foi condenada a cumprir quatro anos de prisão em Regime inicial semiaberto.