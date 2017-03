Gladson Cameli dialoga com classe empresarial sobre estratégias para o desenvolvimento no Estado do Acre

Da redação ac24horas - 29/03/2017 12:04:40

O senador Gladson Cameli (PP-AC) participou na noite da última segunda-feira (27), na sede da Associação Comercial do Acre (Acisa), de um debate sobre a elaboração de projetos para infraestrutura e economia com o setor empresarial e comercial. Um Comitê Empresarial será formado com a participação dos empreendedores do setor.

“Nós vamos, por meio de nosso mandato como senador, intensificar nosso trabalho na pauta do empreendedor e dar suporte com uma intensa troca de informações para que o empresário acreano consiga, de maneira menos burocrática, solucionar obstáculos que estejam emperrando o crescimento do setor”, disse o senador.

A disposição para mapear as dificuldades existentes para buscar soluções também foi demonstrada com a participação durante a reunião de vários empresários. Setores como o de transportes e logística apresentarão uma lista de prioridades para o desenvolvimento na região.

O gabinete do senador vai agendar reuniões com o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) Caixa Econômica, Incra, Basa, Eletrobras, para debater com o Comitê assuntos importantes para o setor como a BR-364, BR-317, Anel Viário entre as cidades de Epitaciolândia e Brasileia, e projetos para serem desenvolvidos nos próximos. Cameli também defende diálogo e mobilização na área tecnológica.