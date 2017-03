Acreanos são os que menos procuram creches

Da redação ac24horas - 29/03/2017 10:27:41

As famílias acreanas parecem não se importar muito ou realmente faltam condições para lutar por creche para seus filhos. É o que sugere uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgada na manhã desta quarta-feira, 29. Nesse contexto, entrar em contato com as secretarias de educação e com as prefeituras em busca de vagas para os filhos menores de quatro anos em creches foi a atitude de 27% dos pais ou responsáveis Acre, o que coloca o Estado nas últimas na luta pela inserção das crianças nesses espaços de cuidado. O IBGE buscou analisar a realidade dos cuidados com a primeira infância no país em 2015.

Apesar disso, 22,5% dos lares acreanos tem crianças. Para efeito de comparação, a média nacional é de 13,7%.

A pesquisa também revelou o número de crianças que ainda não contavam com os cuidados de uma creche em cada Estado. No Acre, 56 mil crianças menores de quatro anos não estavam sob os cuidados de uma creche. No topo do ranking estão São Paulo, com 1,2 milhão, Minas Gerais, com 733 mil, e Bahia, com 678 mil.

Veja a tabela produzida pelo IBGE: