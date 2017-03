policias apreenderam 376 armas de fogo e mais de 50 quilos de cocaína, informa secretário Emylson Farias

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 29/03/2017 11:40:42

O secretário de segurança pública Emylson Farias apresentou na manhã desta quarta-feira (29), os resultados das operações realizadas pelas polícias nos primeiros três primeiros meses do ano. Farias falou da redução de números de ocorrências em algumas áreas e dos investimentos que o governo do Acre estaria realizados para reforçar o combate a violência em todo o Estado.

Segundo Farias, os números são animadores. Ele destaca o que aconteceu no último final de semana na capital, quando o Siosp registrou apenas dois roubos na capital, “uma coisa que não acontecia há muito tempo. Tudo isso graças a união de todo os setores que integram o sistema de segurança que estão nas ruas para garantir a segurança da população”, destaca o secretário.

O declínio das ocorrências roubos nos primeiros meses do ano na capital foi de 32%. “Só o Universitário reduziu 48% – em Tarauacá reduziu 80% – sem contar que reduzimos em 67% os crimes de lesão corporal também em Tarauacá. Quem nos conhece sabe que a gente tem extrema franqueza e transparência em tudo que é colocado. A segurança pública é complexa”, afirma Farias.

Para o secretário, a demanda da área de segurança é superior a todas as demais áreas do governo. “Penso que a saúde você tem um diagnostico e sabe o remédio, qual é a injeção de recursos necessária para resolver os problemas. A segurança tem viés a matizes que vão além da injeção de recursos”, disse Emylson Farias, ao colocar como exemplo a guerra de facções no Estado.

“É verdade que está acontecendo um enfrentamento de facções, mas até isso esta reduzindo. O que a gente espera é que isso continue acontecendo, como acabaram os casos da gangue do tambor, roubo de caminhonetes. É claro que nesta composição de natureza humana vai acontecer crime, mas tudo que a gente falou sobre as metas até o mês de março está acontecendo”, enfatiza.

Farias informa que 376 armas de fogo e mais de 50 quilos de cocaína foram apreendidas pelas policiais nos primeiros meses de 2017, o que seria um duro golpe na atuação do crime organizado. “O que eu quero mostrar é que o que a gente falou que ia colocar em prática está sendo colocado. Que os números apresentariam uma queda ainda no mês de março”, ressalta.

Outras medidas para prevenir a ocorrência de crimes, segundo Emylson Farias, seria a instalação de bloqueadores de celular no complexo prisional de Rio Branco e a instalação de um aparelho de Raio X para evitar a revista que constrange os visitantes e evitar a entrada de celulares e drogas. O secretário destaca ainda os concursos para área de segurança e entrega de viaturas.

“Novos concursos contratarão 250 policiais civis, 250 policiais militares, 210 agentes socioeducativos e 150 agentes penitenciários. Nos vamos estar entregando 12 quarteis reformados, acabamos de entregar cinco veículos, entregaremos 33 viaturas e equipamentos de alta tecnologia, vídeo monitoramento em todos os pavilhões, além de equipamentos para os agepens”.

Todos os investimentos estaria sendo realizado com recursos que estão em conta. “Sem contar os 70 milhões prometidos pela bancada federal. Esperamos que a união ocorra e seja suprapartidária. A gente espera que estes recursos cheguem até o final do ano. Seria uma contribuição decisiva para resolver a maioria dos problemas na área de segurança”, finaliza Emylson Farias.