Deputados derrubam 2 vetos do governador Sebastião Viana

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 29/03/2017 14:22:56

Os deputados estaduais derrubaram na manhã desta quarta-feira (29), dois vetos do governador Sebastião Viana (PT) a projetos de lei apresentados por Chagas Romão (PMDB) e Antônio Pedro (DEM). A votação contou com apoio da base de governo, que apoiou a iniciativa das matérias dos dois oposicionistas.

O primeiro projeto vetado pelo governador dispõem sobre as medidas que visem combater a obesidade nas escolas públicas estaduais. O governo teria alegado falta de Medidor De Gordura Corporal, produto, que de acordo com os deputados pode ser adquirido por pouco mais de R$ 5 no mercado local.

O segundo projeto vetado por Sebastião, beneficia os professores da rede publica estadual. A matéria institui a Semana da Saúde do Professor. Iniciativa que propões a realização de diversos tipos de ações para garantir a saúde dos professores. O projeto é do deputado Chagas Romão.

O plenário manteve o veto do governador em outros quatro projetos, mesmo com votos contrários de alguns oposicionistas. O projeto que pedia o parcelamento do pagamento de multas de trânsito foi um que foi vetado por Viana, e os deputados manterem a negativa do chefe do executivo.