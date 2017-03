Deputado diz que chove mais dentro do que fora da delegacia de Santa Rosa

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 29/03/2017 10:49:31

Chove mais dentro do que fora da delegacia do município de Santa Rosa do Purus. A afirmação é do deputado da base de sustentação do governo do Acre, André Vale (PRB), que denunciou na manhã desta quarta-feira (29), o que ele classifica como abandono de um dos municípios isolados do interior do Estado.

O deputado informa que recebeu uma comitiva de vereadores de Santa Rosa do Purus, que apresentaram um extensa pauta de reivindicações. Ele tentou audiência com o governador Sebastião Viana (PT), mas foi atendido pela vice-governadora Nazaré Araújo (PT), que ficou de encaminhar as pautas.

Segundo Vale, a Polícia Civil conta apenas com três policiais no município, a única viatura estaria quebrada e estrutura da delegacia estaria completamente deteriorada. “Quando chove até a documentação tem que ser colocada num saco para não molhar. É uma situação absurda”, dispara André Vale.

A pista do aeródromo do município também virou alvo de denúncia. “A pista que está em situação precária, mesmo com o trabalho emergencial executado no local. Apesar de ficar a pouco mais de 200 quilômetros da capital, Santa Rosa é um município isolado, já que não dispões de estrada”, destaca Vale.