De olho nas eleições 2018, partidos de oposição organizam caravana contra hegemonia política no PT

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 29/03/2017 09:08:20

Líderes políticos de 12 partidos que integram o bloco de oposição iniciam na quinta-feira (30), um movimento para percorrer os 22 municípios do Estado em uma espécie de pré-campanha contra a hegemonia política do PT no Acre.

A oposição tenta se organizar para elaborar um plano de governo participativo, antes da escolha dos nomes para concorrer ao governo do Acre e as duas vagas no Senador da República, colhendo sugestões nos quatro cantos do Estado.

O movimento intitulado ‘Caravana da Mudança’, que poderá ser uma reedição do extinto MDA, conselho político que impôs a única derrota ao PT na disputa pela prefeitura de Rio Branco, após a saída de Jorge Viana.

O périplo dos líderes de oposição inicia no município de Senador Guiomar (o Quinari), na quinta-feira. Na sexta-feira (31), eventos serão realizados em Capixaba e Xapuri. No sábado, será a vez de Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil.

Em 2018, o PT completa 20 anos à frente do governo do Acre. Neste período, a oposição bateu na trave algumas vezes, mas de acordo com os comentários dos próprios líderes oposicionistas, faltou organização.

Participam da caravana, o Partido Progressista (PP), PPS, Solidariedade, Democratas, OSDB, PMDB, PMN, PR, PSD, PTB e PSC.