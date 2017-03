Cota do FPM cai nesta quinta nas contas das prefeituras: R$ 8,2mi

Da redação ac24horas - 29/03/2017 07:15:45

O terceiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) cai nesta nesta quinta-feira, 30 de março, nas contas das prefeituras acreanas. O valor líquido será de 8.225.789,83 já descontada a dedução do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. De acordo com os dados do FPM, o 3º decêndio de março de 2017 comparado com mesmo período de 2016 teve um crescimento de 17,56% em termos nominais, ou seja, comparando os valores sem considerar os efeitos da inflação. Em nível nacional, os valores brutos, isto é, incluindo a dedução do Fundeb, o montante é de R$ 2.559.573.177,01.