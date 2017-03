Coronel diz que o deputado foi irresponsavel e leviano ao questionar o número de policiais que fazem a segurança de Sebastião

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 29/03/2017 14:07:40

O Chefe do Gabinete Militar do Governador, Coronel PM Aires, contestou na manhã desta quarta-feira (29) o deputado Gerlen Diniz (PP), que denunciou na tribuna da Aleac, que 94 policiais estariam trabalhando na segurança do governador Sebastião Viana (PT), enquanto 60 policiais seriam responsáveis pela segurança de 90 mil pessoas na Baixada e apenas seis trabalham em duas viaturas fazendo patrulhamento.

O militar repudiou e tratou as declarações de Gerlen Diniz como irresponsáveis e levianas. Para o Coronel PM Aires, o deputado estaria utilizando-se da prerrogativa e imunidade parlamentar para divulgar informações que não condizem com o verdadeiro compromisso do Gabinete Militar do Governador, além de espalhar o pavor e promover o medo da sociedade que sofre com a onda de violência.

“O gabinete militar é um órgão legalmente constituído, cuja missão principal é gerir a Segurança Governamental, através da segurança pessoal do Chefe e Subchefe do Executivo Estadual, além dos prédios e instalações do Gabinete do Governador, com integração de esforços e excelência operacional, contribuindo para o fortalecimento do Estado do Acre”, diz a nota emitida pelo militar.

Segundo o coronel, “compete ao Gabinete Militar, o policiamento ostensivo no Palácio Rio Branco e praças adjacentes, além de prestar auxílio à Polícia Militar nas ações de combate à violência em toda a cidade de Rio Branco, a exemplo do policiamento nos coletivos urbanos em períodos que assim o exigem”. Ele afirma que o gabinete do governo do Acre tem o menor efetivo dos estados brasileiros.

Ele finaliza destacando que o deputado Gerlen Diniz estaria agindo “motivado por ideais politiqueiros, demonstrando descompromisso com toda a população. Por essa razão, suas declarações soam como autopromoção, que a pretexto de criticar a atuação do governador, prejudica todo um funcionamento institucional”.

O deputado Jenilson Leite também falou sobre o assunto. De acordo com Leite, o governador teria apenas quatro policiais militares fazendo sua segurança. Outros quatro seriam responsáveis pela segurança da vice-governadora Nazaré Araújo (PT) e os demais policiais lotados no Gabinete Militar cumprem escalas em diversos órgãos da máquina pública estadual.