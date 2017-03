Adolescentes em semiliberdade atuarão como educadores de trânsito graças à parceria entre Detran e ISE

Da redação ac24horas - 29/03/2017 13:04:51

Durante solenidade na manhã desta quarta-feira, 29, no auditório da Biblioteca Pública do Acre, representantes do Departamento Estadual de Trânsito, do Instituto Socioeducativo e a governadora em exercício, Nazaré Araújo, assinaram a renovação do termo de cooperação que prevê a contratação, pelo Detran, de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em semiliberdade.

A cooperação inclui pelo menos 50 rapazes e moças que terão a oportunidade de se reintegrar à sociedade. Eles cumprirão uma jornada de trabalho de quatro horas diárias em atividades educativas de trânsito e atendimento ao público e receberão uma bolsa auxílio mensal de R$ 460, 73.

O diretor-presidente do Detran, Pedro Longo, lembra que em meio a um contexto em que todos falam em reinserção na sociedade, mas pouco é feito, o órgão trabalha para, na prática, cumprir com sua função social.

“Estão tendo a oportunidade de ser inseridos de uma forma muito positiva na sociedade, inclusive de forma remunerada. Isso é uma oportunidade de fazer com eles percebam que há sim alternativas, há caminhos. Muitos falam em reinserir, muitos falam em apoiar, mas pouco é feito na prática. O Detran em parceria com o ISE está dando essa oportunidade. Esse é um passo muito positivo”, diz.

O diretor-presidente do ISE, Rafael Almeida, lembra que o projeto teve início no ano passado quando outros adolescentes também foram beneficiados com a mesma parceria.

“São adolescentes que terão agora a oportunidade de atuar na educação de trânsito, de se empenharem numa atividade positiva”, conclui.