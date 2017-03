A complexidade da mente humana e a sociedade do espetáculo

Charlene Carvalho - 29/03/2017 16:43:55

O assunto mais comentado das últimas horas em Rio Branco é o desaparecimento de um jovem, Bruno Borges, e a busca de seus familiares por informações de onde ele está. Não gosto nem de pensar na dor e sofrimento que sua mãe, a empresária Denise Borges e o pai, Athos Borges, estão passando neste momento com os demais familiares. Mas também não tem como não olhar para tudo isso e perceber que a sociedade do espetáculo, do “quero saber de todos os detalhes, os mais íntimos e os mais sórdidos”, associada às teorias das mil e um conspirações, criam histórias mirabolantes e horripilante para um drama familiar que a gente só ver em filmes ou livros.

A sociedade do espetáculo me assusta. Está em toda parte. Nos quatro cantos do mundo. Cada vez mais ávida. Cada vez mais sedenta de informações desnecessárias. O ser humano vem perdendo cada vez mais rápido a capacidade de se indignar e, mais que isso, de se manter verdadeiramente solidário em momentos de profunda dor. Ok, sou solidário, mas deixa eu tirar uma foto para mostrar no meu grupo de whats. Circo dos horrores. Passo longe.

A mente humana é complexa. Cada um tem a sua jornada pessoal. Sua busca interior. Não sei o que se passa com esse jovem e espero, sinceramente, que a família encontre o mais rápido possível. Mas não é razoável fazer julgamentos sobre o que o levou a se afastar de todos. Há que se aguardar. Em boa hora a Polícia tem agido com serenidade e descrição no caso. Apurando os fatos, buscando e colhendo informações, sem sensacionalismo. Oro ao Senhor que tudo se resolva. E que possamos aprender as lições que essa história tem a nos ensinar.



NOIVADO

A estudante de Direito Bárbara Gadelha e o jovem advogado João Pedro Barcelos (foto) receberam familiares e amigos na última sexta-feira, 24, no Buffet Pão de Queijo, para anunciar o noivado. O ambiente decorado com muito bom gosto e requinte, combinava com o semblante de felicidade e amor dos noivos. Jovens modernos e conscientes, Babi e JP, como são chamados pelos amigos, não estão com pressa. Pretendem construir uma agradável residência para, então, falar em casamento.

AMAZON PRIME

Confesso que gosto de uma boa novidade. Passei uma meia dúzia de dias olhando para a inscrição de teste da Amazon Vídeo Prime. Fiz a assinatura de experiência por sete dias. Vamos aguardar o que há de bom por lá.

PUNHO DE FERRO

Fui conhecer Danniel (Danny) Rand, o herói de Punho de Ferro, nova série da Netflix, por indicação da Shirlei Gusmão. Shirlei entende muito mais de livros e séries que eu. É sério. Bate eu e a Raquel Eline (ói tu aqui travez!) juntas. Numa sentada assisti cinco episódios. O ator que faz o herói de Kung Fu, Finn Jones, começa bem. Depois descamba. Gostava mais dele em GOT. A ex-quase namoradinha dele, Joy Meachum, interpretada por Jessica Stroup, é chata que dá sono. Nem vou falar do irmão dela que parece boneco de cera.

QUEM SALVA

Em compensação, Jessica Henwick, que interpreta a japa (ou seria chinesa?) que o rapazinho criado no sopé do Himalaia deveria namorar, Colleen Wing, faz valer a pena ir até o fim de cada episódio de mais de 50 minutos. Ah, se você gosta de artes marciais não se empolgue. Só a Japa salva essa bagaça. Veja bem, a série não é ruim. É só mais do mesmo. Não é Marvel em sua melhor versão, mas vale a pena ir até o fim.

CIDADE

Gosto de comprar livros na Amazon. Há mais de dois anos que raramente compro livro físico. E é claro que amei o vídeo da Amazon da cidade cinza, em alusão à retirada dos grafites da cidade de São Paulo. O prefeito João Dória não gostou. E fez aumentar a vontade de se assistir o vídeo que está disponível no YouTube.

E-BOOK GRÁTIS

No fim do dia a Amazon lançou um novo vídeo em suas redes sociais. Não desconsiderou a cidade cinza, mas fez coro com o reclame do prefeito e anunciou que irá doar centenas de dispositivos Kindle para instituições que promovem cultura e educação.

Como esse negócio de grafite tá na moda, nada como uma foto antiga para mostrar que por aqui isso já era tendência na década de 1980. O moço mirradinho da foto é o ex-governador Binho Marques. Ele postou a foto na segunda à noite na sua rede social com a seguinte frase: as brincadeiras do tempo… logo no muro da Secretaria de Educação. A poema no muro é do próprio Binho que, aliás, espalhava poemas por toda a cidade, sobre amor e liberdade

2º. Meeting Haskell

Nesta quinta-feira, a empresária Joelma Severo, da Jorge Cosméticos realiza o 2º Meeting Haskell em Rio Branco, no Restaurante La Nonna, para lançamento de um produto bárbaro da marca, o tratamento Bendito Seja.

Claro que eu vou, porque adoro boas novidades. Depois conto mais.

As meninas poderosas: Ana Cristina Silveira, Tatiane Castro e Daniele Nunes, no aulão do professor Adgeferson Diniz, no último sábado. Elas entendem tudo de boxe chinês