WWF debate implementação do Código Florestal em Rio Branco

Da redação ac24horas - 28/03/2017 07:27:50

A ong internacional WWF realiza em Rio Branco nos dia 29 e 30 de março, um encontro para debater a implementação do Código Florestal no Acre. O encontro será hotel Best Western Gran Lumni. As palestras serão proferidos por alguns dos mais renomados especialistas em legislação ambiental do País. O encontro terá cerca de 30 participantes, é aberto à participação de interessados, que podem fazer sua inscrição na hora.

De acordo com nota distribuída pelo WWF, entre os assuntos a serem discutidos na ocasião estão a validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), desafios do Programa de Regularização Ambiental (PRA), mecanismos financeiros para restauração florestal, usos de bacias hidrográficas, transparência e ganhos de conservação. Técnicos e produtores do estado do Amazonas devem participar.

Um dos grandes objetivos do encontro é avançar com a implantação, no Acre e no Amazonas, do Programa de Regularização Ambiental. Este programa busca ordenar a restauração e a compensação das vegetações nativas, garantindo assim o equilíbrio entre as atividades econômicas, o uso da terra e a conservação da biodiversidade. O secretário de Meio Ambiente do Acre, Edegard de Deus, disse que o Estado possui mais de 47 mil imóveis rurais cadastrados, bem acima das estimativas iniciais. “Debater o momento atual e as condições que precisam ser criadas para efetivação do Código Florestal é fundamental, sendo ainda mais relevante quando se trata de Amazônia, pois podemos estimular o aprimoramento do uso da terra e inibir novos desmatamentos, que é o grande problema ambiental da região”, disse de Deus.