Vereador que viajou para fazer curso em Natal e recebeu R$ 5 mil reclama de repercussão negativa

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 28/03/2017 15:48:10

O vereador Railson Correia (PTN) ficou chateado com as críticas contra ele e seus colegas Raimundo Neném (PHS), Clésio Moreira (PSDB) e Antônio Morais (PT) veiculadas na imprensa e com repercussão nas redes sociais devido a uma viagem a Natal, no Rio Grande do Norte, para a realização, na semana passada, de um curso.

Segundo reportagem de ac24horas, cada um dos parlamentares teriam recebido R$ 5.634,00 – totalizando uma despesa de R$ 22.536,00 apenas com o pagamento de diárias.

O VOO DA ALEGRIA:

Quatro dos 17 vereadores de Rio Branco iniciam legislatura fazendo curso em Natal

“Se você viaja pra fazer um curso, viaja pra se qualificar, pra prestar um bom serviço à comunidade não pode, é proibido, é motivo de chacota nas redes sociais. Eu vejo juízes, desembargadores, governadores até pro exterior viajam; promotor de Justiça, deputados, senadores viajam dia e noite e a hora que querem, agora um vereador, um pobre dum vereador sai daqui pra fazer um treinamento e no outro dia está sua cara lá estampada como fosse um bandido”, disse Railson Correia em discurso na tribuna da Casa, na manhã desta terça-feira.

Sem citar nomes, Railson chegou a dar uma indireta e falou de “fogo amigo” no parlamento mirim. Ele disse que a mesma imprensa que cobra da Câmara se omite para revelar informações de viagens, por exemplo, da Assembleia Legislativa.

“Por que que esse mesmo peso não é medido também na Assembleia Legislativa? Será que é porque a Assembleia trata diferente a imprensa? Não refiro a todos os meios de comunicação. Se nós viajamos foi porque a lei permite, não foi nada de ilegal.”

O presidente da Câmara, Manuel Marcos, do PRB, aproveitou para pegar carona no discurso de Railson Correia e disse que não há nada de “ilegal” na viagem do quarteto de parlamentares e aproveitou para antecipar que irá viajar nesta terça-feira para participar de um curso.

“Quero anunciar que hoje eu estou viajando e enquanto me der direito de me capacitar eu vou estar presente em todos esses cursos. Não é ilegal nem imoral.”