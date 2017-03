Vereador diz que está conclamando população para jogar ovo na cabeça de Lula em visita a Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 28/03/2017 12:44:22

O vereador N. Lima, do DEM, disse, na sessão desta terça-feira, 28, na Câmara de Vereadores que está conclamando a população para recepcionar o ex-presidente Lula na base de ovadas. Lula vem ao Acre no dia 28 de abril, conforme anunciou o governador Sebastião Viana durante um evento do PT, no sábado passado. O PT pretende mobilizar 10 mil pessoas para receber o ex-presidente.

“O Lula tá vindo aí e vai passar pelos buracos. Eu tô conclamando a população pra levar muito ovo pra jogar na cabeça daquele traste”, disse o vereador.

A fala de N. Lima foi feita num contraponto ao vereador Rodrigo Forneck, líder do PT na Câmara, que pediu ao Dnit a recuperação da Estrada do Aeroporto. Ele informou que vai enviar ao órgão federal um documento com a assinatura dos parlamentares requerendo um serviço emergencial de tapa-buracos na via.

Para N. Lima, esse trabalho deveria ser feito com a ajuda da prefeitura de Rio Branco e o governo do Estado. Ele acha um equívoco culpar apenas o Dnit pelos buracos da Estrada do Aeroporto.