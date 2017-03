Tragédia: criança indígena de um ano de idade morre com tiro na cabeça em Sena Madureira

Da redação ac24horas - 28/03/2017 09:01:20

Uma criança indígena de apenas 1 ano de idade morreu na manhã desta terça-feira, 28, no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, vítima de um tiro na cabeça.

Identificado como Cirleudo Cabral Monteza Manchineri, a criança foi baleada ontem à noite nas proximidades do porto da Feira dos Colonos.

A família, que mora na Aldeia São Paolino, no rio Purus, desembarcava no porto da Feira no momento em que foi efetuado o disparo em direção ao barco. A mãe da criança entrou em desespero pedindo ajuda.

Populares acreditam que a família tenha sido confundida com criminosos que utilizam o porto para atacar a facções rivais.

O delegado Marcos Franck, da cidade de Sena Madureira, ficou indignado com a maldade do crime e disse que já está trabalhando com o objetivo de identificar o autor do disparo.

“A gente teve notícia que a criança vinha descendo o rio da aldeia São Paolino juntamente com a mãe e ao se aproximar do porto da Feira foi alvejada por um disparo de arma de fogo. Estamos trabalhando para identificar e prender o autor do disparo. Confesso que eu me surpreendi com a natureza da maldade do crime”, comentou.