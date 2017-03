Rio Acre baixou 52 centímetros nas últimas 24 horas na capital

Da redação ac24horas - 28/03/2017 09:47:37

O nível do rio Acre baixou 52 centímetros nas últimas 24 horas em Rio Branco e chegou aos 12, 72 metros, informou a Defesa Civil Municipal. Ontem às 6h, o manancial estava com 13, 24 metros. Com a vazante, o rio se afasta da cota de alerta, que é de 13, 50 metros na capital.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, George Santos, informou que a tendência é de que volume do manancial continue diminuindo apesar das chuvas que caíram​ em Capixaba nas últimas horas. Por outro lado, o Riozinho do Rola, principal tributário do rio Acre na capital, permanece cheio.