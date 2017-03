Quatro dos 17 vereadores de Rio Branco iniciam legislatura fazendo curso em Natal

Da redação ac24horas - 28/03/2017 08:35:25

A rotina dos vereadores de Rio Branco viajarem para fazer cursos em cidades litorâneas – com diárias e passagens custeadas pelo contribuinte – que se tornou uma prática na legislatura passada poderá se estender na atual legislatura.

Quatro dos 17 parlamentares da capital afivelaram as malas na última semana e viajaram para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, com o objetivo de fazer um curso. A informação é de servidores da Câmara de Vereadores.

Segundo os servidores, os vereadores Raimundo Neném (PHS), Clézio Moreira (PSDB), Antônio Morais (PT) e Railson Correia (PTN) receberam seis diárias no valor de R$ 939 e passagens aéreas por conta da Câmara Municipal.

Cada um dos parlamentares teria recebido R$ 5.634,00 – totalizando uma despesa de R$ 22.536,00 apenas com o pagamento de diárias. Os vereadores teriam desembarcado em Rio Branco na segunda-feira (27).

As despesas não constam no portal de transparência da Câmara, que de acordo com servidores não foi atualizado desde o ano passado. Os cursos fora do estado se tornaram rotineiros na legislatura anterior.

Alguns servidores chegaram a denunciar que os cursos serviriam para inflar os salários dos vereadores que estariam impedidos de reajustarem os próprios salários e recorreram a este expediente como uma saída para aumentar os rendimentos.