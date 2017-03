Inaugural: Princípios e Regras Constitucionais será tema da Aula da Escola do TJ do Acre

Da redação ac24horas 28/03/2017 13:58:42

O Tribunal de Justiça do Acre, por meio da Escola do Poder Judiciário (Esjud), realiza na próxima quarta-feira (29) a Aula Inaugural de suas atividades para o ano de 2017. O evento será às 19 horas, no Anfiteatro Sara Assef Valadares – na Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO), e será aberto ao público em geral.

Com a finalidade de preparar, formar e capacitar magistrados e servidores em busca de uma jurisdição célere, humanística, justa, segura e efetiva, a Esjud traz este ano para abertura da atividade, o professor doutor Marcelo Neves, que ministrará a palestra “Princípios e Regras Constitucionais”. O convidado é bacharel e mestre em Direito pela Faculdade de Direito do Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e doutor em Direito pela Universidade de Bremen, com bolsa do DAAD (1991).

A iniciativa tem o total apoio da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), que providenciará a vinda do professor, a compra de seus livros para os magistrados, etc.

Para a continuidade das atividades no decorrer da semana, é necessário que magistrados e assessores interessados efetuem as inscrições para participarem. As inscrições iniciaram nesta quinta-feira (23), e seguem até o dia 28 de março.

O diretor da Escola, desembargador Roberto Barros, destacou a importância dos assuntos a serem estudados durante os dias de curso para aprimorar o conhecimento dos participantes.

Mais informações

Para maiores informações para participação na I Jornada de Estudos de 2017, acesse o edital:

https://www.tjac.jus.br/wp-content/uploads/2014/07/Edital_n_01_2017_I_Jornada_de_Estudos.pdf

Inscrições através do link: http://ead.tjac.jus.br/.