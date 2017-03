Preso suspeito de ter matado criança indígena em Sena

Da redação ac24horas - 28/03/2017 18:06:33

A polícia prendeu nesta terça-feira, 28, Romario Pereira da Silva, de 20 anos, suspeito de efetuar o disparo que matou uma criança indígena de um ano em Sena Madureira, interior do Acre.

Identificado como Cirleudo Cabral Monteza Manchineri, a criança foi baleada ontem à noite nas proximidades do porto da Feira dos Colonos.

A família, que mora na Aldeia São Paolino, no rio Purus, desembarcava no porto da Feira no momento em que foi efetuado o disparo em direção ao barco.

Populares acreditam que a família tenha sido confundida com criminosos que utilizam o porto para atacar a facções rivais.

Sob o poder do suposto criminoso, a polícia encontrou uma arma, munições e drogas. Ele foi interrogado pelo delegado Marcos Franck, de Sena Madureira, e deve ficar à disposição da Justiça.