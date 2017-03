Pela primeira vez, Câmara de Vereadores de Rio Branco recebe diversos grafiteiros em sessão

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 28/03/2017 10:37:54

O pequeno expediente na Câmara de Vereadores de Rio Branco, na manhã desta terça-feira, 28, é dedicado ao grafite. Participam da sessão diversos grafiteiros, entre eles Michael Devis, artista de rua de Curitiba (PR), responsável pelo maior festival do grafite da America Latina, que acontece na capital paranaense, e o terceiro maior mundo.

Michael já andou por 17 países e 21 estados do Brasil, incluindo o Acre, mas diz que pela primeira vez foi recebido em um parlamento. “Isso é histórico. Jamais uma Câmara de Vereadores no Brasil abriu um espaço para falar sobre o grafite.”

José Junior, o TRZ, do Coletivo de Arte Urbana Acreano, destaca que o movimento “veio pra gente juntar os artistas pra dar lugar aos nossos projetos. Nosso intuito é estar dialogando com o governo, com o poder público”.

A sessão, proposta pelo líder do PT na Casa, vereador Rodrigo Forneck, faz parte da programação do RB Grafite 2017.