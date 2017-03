Ministério Público do Estado do Acre escolhe os três novos procuradores de Justiça

Da redação ac24horas - 28/03/2017 09:43:52

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) publicou nesta terça-feira os nomes dos três novos Procuradores de Justiça, encarregados de atuarem na Segunda Instância e comporem o Conselho Superior do MPAC.

As promoções são por antiguidade (2) e merecimento (1) e estão contidas nos Atos n° 054, 055 e 056, todos assinados pelo procurador-geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto. As escolhas ocorreram na segunda-feira (27).

Os novos procuradores são, por antiguidade, os promotores de Justiça de entrância final Rita de Cássia Nogueira Lima e João Marques Pires. Pelo critério de merecimento foi promovido o promotor de justiça de entrância final Danilo Lovisaro do Nascimento.