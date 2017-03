Mais de 90 policiais fazem segurança de Sebastião enquanto apenas 60 cuidam de 90 mil pessoas na Sobral

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 28/03/2017 12:18:58

O deputado Gerlen Diniz (PP) denunciou na manhã desta terça-feira (28) na Aleac, que o governador Sebastião Viana (PT) teria mais policiais à disposição para fazer sua segurança pessoal que os 90 mil moradores dos bairros que integram a Baixada da Sobral, na periferia de Rio Branco.

“Aproximadamente 60 policiais são responsáveis pela segurança de 90 mil pessoas na Baixada e apenas seis trabalham em duas viaturas fazendo patrulhamento. Enquanto 94 policiai estão lotados no gabinete do governador para fazer sua segurança e de sua família”, enfatiza Gerlen Diniz.

Ele destaca ainda que há mais policiais para multar que fazer a segurança dos condutores e pessoas que circulam nas ruas diariamente. “No batalhão de trânsito tem 150 policiais para multar, porque arrecada é mais interessante, mas as críticas não são para os policiais cumprem ordens”, diz o deputado.

“Isso é compromisso com a segurança da população? Não é. Isso é descaso e falta de zelo com a segurança pública de 90 mil pessoas”, dispara o progressista que acredita que as execuções na guerra de facções poderá descambar para pistolagem. “Por enquanto, bandido mata bandido, depois passa a agir na pistolagem e poderá matar por dinheiro”, finaliza.