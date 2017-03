Juruna não comparece à sessão da Câmara de Vereadores; presidente da Casa fala em possível cassação

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 28/03/2017 12:27:52

O vereador Juruna (PSL), que corre risco de ser preso a qualquer momento por decisão judicial, não compareceu à sessão desta terça-feira, 28, na Câmara de Vereadores de Rio Branco. Semana passada a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre denegou os embargos de declaração em favor do parlamentar e determinou o início da execução provisória da pena imposta ao condenado. O mandado de prisão ainda não foi expedido.

O presidente da Câmara, vereador Manuel Marcos, do PRB, justificou no plenário da Casa que Juruna está ausente da sessão “porque está com uma bancada de advogados vindos de fora”.

Sobre a situação do parlamentar, o presidente informou que “o parlamentar continua exercendo a função dele de vereador. Caso seja condenado não resta outra solução a não ser a cassação do mandato do vereador”, completou.

O vereador responde na Justiça por crimes como peculato, tráfico de influência, corrupção ativa, falsificação de documento público e falsidade ideológica. Juruna, segundo acusação, teria recebido propina nas vendas ilegais de lotes do complexo de camelôs de Rio Branco.

O parlamentar chegou a ser preso provisoriamente em fevereiro, mas 48 depois obteve uma liminar favorável à sua soltura pelo Superior Tribunal de Justiça.