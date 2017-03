Funasa e Ufac assinam convênio para viabilizar planos de saneamento básico

Da redação ac24horas - 28/03/2017 14:28:03

A superintendência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) do Acre, através do seu superintendente, Raphael Bastor Jr., assinou na semana passada, convênio com a Universidade Federal do Acre, no valor de R$ 1,1 milhões para elaboração e capacitação técnica dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) das cidades Rodrigues Alves, Bujari, Porto Acre, Porto Walter, Xapuri e Acrelândia.

O termo aditivo, assinado pelo reitor Minoru Kinpara, permite que a Ufac inicie as atividades de imediato. “São Recursos já empenhado e trabalharei para efetuar liberação deles em Brasília nos próximos dias. Essa parceria com a nossa universidade federal é essencial para que esses municípios atendam a legislação e possam ter seus planos aprovados até dezembro desse ano”, destaca Raphael Bastos.

Já o reitor Minoru Kinpara lembra que dessa forma a universidade cumpre seu papel social. “Essa ação da Ufac, em parceria com a Funasa, visa capacitar as pessoas que irão trabalhar com saneamento básico, ajudando no desenvolvimento dos municípios contemplados. A Ufac trabalha para possibilitar a formação e a capacitação de pessoas que ajudam a melhorar a sociedade”, disse o reitor. “A universidade precisa estar comprometida com a qualidade de vida das pessoas”.

Graças à essa cooperação, os planos s serão elaborados por professores e pelo corpo técnico da Ufac e, ao final do trabalho, doados aos municípios. O PMSB, destaca Raphael Bastos Jr., é pré-requisito para acesso a recursos do Governo Federal para área de saneamento básico. “Lembrando que os municípios que não tiverem seus Planos devidamente aprovados até dezembro, ficaram impedidos de receberem Recurso federal já em 2018”.

Para o superintendente, a parceria é importante pela necessidade e a importância social dos municípios terem o plano concluído ainda este ano. “Isso vai possibilitar que esses seis municípios não fiquem de fora do crescimento que a gente está buscando trazer para o Acre”.