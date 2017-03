Filho de Donos da Maison Borges desaparece em Rio Branco

Da redação ac24horas - 28/03/2017 16:05:52

Marcos Borges, 24 anos, acadêmico de psicologia da Uninorte, está desaparecido desde ontem. De acordo com sua mãe Denise Borges, ele saiu de casa a pé às 15h. O rapaz está sem sua documentação e com o celular fora do ar desde a hora que saiu de casa.

“Ele saiu do Pão de Queijo (restaurante) com o pai dele de carro e foi pra casa. O pai dele deixou ele e depois disso ele não foi visto mais”, diz.

Quem tiver informações sobre Marcos pode ligar para os telefones 999852775 (Denise – mãe) ou 984011151 (Athos – pai).