Eber Machado quer inclusão de história e geografia acreana em questões de concursos públicos

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 28/03/2017 12:22:01

Um projeto de lei que torna obrigatório a inclusão de questões sobre a história e geografia do Acre em provas de concursos públicos realizados no Estado foi apresentada pelo deputado estadual Eber Machado (PSDC) na manhã desta terça-feira (28) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

O objetivo seria igualar as condições dos jovens acreanos com pessoas de outros estados que realizam concursos no Acre. “Quem quiser me chamar de bairrista que me chame, mas estou pensando em nossos jovens que precisam disputar com igualdade com candidatos de outros estados”, diz Machado

O deputado afirma que estaria defendendo os interesses do povo acreano, que a proposta surgiu após ele ser procurado por um grupo de estudantes para falar dos concursos públicos. “Tivemos um concurso na Polícia Civil que pedia inclusão da história e geografia do estado, mas agora não consta”.

“Partindo deste princípio, que os concursados sejam do Acre, eu queria pedir ajuda para que possamos estar trabalhando um projeto de lei para garantir a obrigatoriedade das exigências do conhecimento da história e geografia do Acre. Dessa maneira, nós podemos garantir mais espaço para os jovens estudantes acreanos”, finaliza Eber Machado.