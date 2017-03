Deputado Chagas Romão quer explicações para reajuste “abusivo” de IPTU e taxa de lixo na capital

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 28/03/2017 14:18:41

O deputado estadual Chagas Romão (PMDB) viveu um dia de vereador na manhã desta terça-feira (28), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O peemedebista denunciou o reajuste que ele considera como “reajuste abusivo” na cobrança de IPTU e taxa de lixo pela prefeitura de Rio Branco.

“Recebi muitas reclamações de comerciantes que me procuraram para falar da elevação do valor do IPTU e da taxa de lixo. Estas comerciantes afirmam que o reajuste chega a 250%. Procurei saber se tinha decreto ou alguma normativa e me disseram na câmara de vereadores que não tinha nada”, diz Romão.

O parlamentar quer explicações do prefeito “sobre a majoração abusiva da taxa de IPTU e taxa de lixo. O acréscimo foi muito alto. Quero saber se este reajuste é baseado em lei antiga, ou alguma lei que ainda vai ser apresentada. Os contribuintes reivindicam uma resposta”, enfatiza Chagas Romão.

Ele finaliza destacando que a Assembleia Legislativa “não é o foro apropriado. Sei que a Câmara de Vereadores é quem tem que legislar na questão, mas faço este questionamento e estou pedindo mais informações porque também trabalhamos em prol da comunidade que contribui com seus impostos”.