Conselho político da FPA inclui Daniel Zen na lista de possíveis candidatos ao governo do Acre

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 28/03/2017 11:15:39

O líder do PT na Aleac, deputado Lourival marques anunciou na manhã desta terça-feira (28), que o nome de Daniel Zen (PT) foi incluído na lista de possíveis candidatos do PT ao governo do Acre, em 2018. A definição saiu da reunião do conselho político dos partidos que integram a Frente Popular do Acre (FPA).

A lista conta com os nomes do secretário de segurança Emylson Farias, a vice-governadora Nazaré Araújo e o prefeito de Rio Branco, Marcus Viana. “Além de refirmar o compromisso de mantermos, juntos, o projeto democrático que garantiu os avanços nos últimos anos, nós definimos nomes”, diz Lourival.

Segundo Marques, os quatro nomes que disputam a indicação da candidatura ao governador do Acre serão discutidos e analisados pelos membros do conselho político da FPA, deixando aberta a possiblidade de novas indicações de nomes que possam fortalecer a coligação na disputa eleitoral no próximo ano.

Na mesma reunião, os líderes políticos convidaram Jorge Viana e Ney Amorim para disputar as duas vagas do Acre no Senado da República. “Estamos trabalhando paraa chegar ao final de 2017, com nomes fortes para concorrer ao governo do Acre e as duas vagas no Senado”, destaca Lourival Marques.

“Solicitamos que o senador Jorge Viana colocasse seu nome para disputar a reeleição e indicamos o Ney Amorim, em nome dos deputados estaduais, como candidato a primeira ou segunda vaga de senador. O importante é que ele aceite esta indicação que conta com o apoio da coligação”, finaliza Marques.