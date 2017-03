Concurso da PM do Acre já registrou mais de 35 mil inscrições

28/03/2017

Um total de 35,9 mil inscrições foram realizadas no concurso da Polícia Militar do Acre, segundo informou a Secretaria da Gestão Administrativa (SGA), nesta segunda-feira, dia 27. Desse montante, pouco mais de 19 mil tiveram os pagamentos efetivados. Ao todo, o processo visa selecionar 250 para níveis médio e técnico.

O prazo para as inscrições termina nesta terça-feira. São 184 vagas para candidatos do sexo masculino e 46 para o sexo feminino. A remuneração inicial prevista é de R$ 3.319,12 para o cumprimento de uma jornada de tempo integral, com dedicação exclusiva.

Requisitos para inscrição

Para se inscrever é preciso escolaridade de nível médio ou médio técnico, conforme o quadro de interesse; ser brasileiro nato ou naturalizado; ter no máximo 30 anos de idade até a data do início das inscrições e no mínimo 18 anos completos, na data da matriculo no curso de formação; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; possuir estatura mínima de 1,60 m para candidatos do sexo masculino e 1,55 para candidatas do sexo feminino; e não exercer nem ter exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional.